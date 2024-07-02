'Çalışmaya devam' mesajından 6 saat sonra: Mehmet Özhaseki'nin istifasının perde arkası

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam" mesajından 6 saat sonra sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bakanlık görevinden istifa etti. AKP'li kaynaklar, Özhaseki'nin görevden ayrılması için, "Sağlığı bakanlık yapmayı kaldıracak durumdaydı. Gitmesinin esas nedeni, Kurum'un getirilmek istenmesi" yorumunu yaptı. Öte yandan Özhaseki’nin görevinden ayrılışında “deprem ihalelerindeki telkinlerin” etkili olduğu öne sürüldü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre kabinede iki bakan değişti.

Görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum atandı.

Kabinede görevinden affını isteyen diğer isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca'nın yerine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Mehmet Özhaseki, sosyal medya açıklamasında istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Özhaseki "Üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim" ifadelerini kullandı.

Özhaseki'nin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesi tartışmalara yol açtı. Mehmet Özhaseki'nin istifasını duyurmasından yaklaşık 6 saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımı gündeme geldi.

Aziz milletimiz,



Uzun zaman önce; 1994 yılında Kayserili hemşehrilerimizin yoğun talebi üzerine, belediye başkanı olarak hizmet kervanına katılmıştım. Türkiye’nin zor yıllarıydı o dönemler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden bu yolculukta doğduğum şehre hizmet… — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) July 1, 2024

İSTİFADAN ÖNCE 'ÇALIŞMAYA DEVAM' MESAJI

Özhaseki, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle, AK Parti'mizin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nı gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve "Tevazu, Samimiyet ve Gayret" ile ülkemiz, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle, AK Parti'mizin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nı gerçekleştiriyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve "Tevazu, Samimiyet ve Gayret" ile ülkemiz, milletimiz için… pic.twitter.com/VeerKWMZCU — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) July 1, 2024

İSTİFANIN ESAS NEDENİ

AKP'li kaynakları, Mehmet Özhaseki'nin görevden ayrılmasını değerlendirdi.

Politikyol'dan Altan Sancar'ın haberine göre, AKP'li kaynaklar, Özhaseki'nin görevden ayrılması için, "Sağlığı bakanlık yapmayı kaldıracak durumdaydı. Gitmesinin esas nedeni, Kurum'un getirilmek istenmesi" yorumunu yaptı.

Özhaseki'nin bakanlıktan ayrılmasını hızlandıran sürecin ise göreve geldikten sonra bakanlığın üst düzey görevlileri ile sık sık fikir ayrılığı yaşaması gösterildi. Öyle ki Özhaseki ile bazı yöneticiler arasında fikir ayrılıkları AKP içinde "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı içinde kavga var" yorumlarına yol açtığı iddia edildi.

"DEPREM İHALELERİNDEKİ TELKİNLER"

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, Özhaseki’nin görevinden ayrılışında “deprem ihalelerindeki telkinlerin” etkili olduğunu yazdı.

Tahincioğlu, "Bakanlık kaynakları, özellikle 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği inşaat ihaleleri nedeniyle Özhaseki’nin bir süredir çeşitli telkinlere muhatap olduğunu, karşı karşıya kaldığı basınca direndiğini ve sonunda istifa ettiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Tahincioğlu, yazısında Özhaseki'nin açıklamasındaki bir bölüme de dikkati çekti. Özhaseki, açıklamasının ilgili bölümünde şunları söylemişti:

"Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluluk üstlendim. Hamdolsun, geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu. Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi… Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk’ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum…"