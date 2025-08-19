Giriş / Abone Ol
Çalıştığı fabrikadaki makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Eskişehir'de fabrikadaki makineye sıkışarak yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 19.08.2025 11:25
  • Giriş: 19.08.2025 11:25
  • Güncelleme: 19.08.2025 11:28
Kaynak: AA
Çalıştığı fabrikadaki makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çalıştığı fabrikada bir makineye sıkışarak yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

75. Yıl Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde'de metal ve plastik parça üretimi üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 33 yaşındaki Kutluay Gümüş makineye sıkışması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

