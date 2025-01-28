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Çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Siirt'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen 52 yaşındaki Beşir Nas hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 28.01.2025 12:22
  • Giriş: 28.01.2025 12:22
  • Güncelleme: 28.01.2025 12:24
Kaynak: DHA
Çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Siirt'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından asansör boşluğuna düşen Beşir Nas, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaata çalışan 52 yaşındaki Beşir Nas, 7'nci kattan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Nas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nas'ın cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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