Çalıştığı inşaattaki asansör boşluğuna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Celal Türkaslan, okul masrafını çıkarmak için çalıştığı Kocaeli’de bulunan bir inşaatın asansör boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli’nin Körfez İlimtepe’de yapımı süren okul inşaatında meydana geldi.

İnşaatın 4’ncü katındaki asansör boşluğundan düşen EBYÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Türkaslan ölüm haberi üzerine EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımlayarak, "Üniversitemiz Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkarslan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri’nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.