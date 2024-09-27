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Çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Çocuk işçiliği son yılların en yüksek seviyesine ulaşırken, çalışmak zorunda kaldıkları iş yerlerinde hayatını kaybeden veya ağır yaralanmalar yaşayan çocukların sayısı da her geçen gün artıyor. Mardin'de çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki Fırat Ö., ağır yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 27.09.2024 15:01
  • Giriş: 27.09.2024 15:01
  • Güncelleme: 27.09.2024 15:09
Kaynak: DHA
Çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Fotoğraf: DHA

Mardin'in Midyat ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki Fırat Ö., ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Fırat Ö., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fırat Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Fırat Ö.’nün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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