Call of Duty oyununun yaratıcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından “Call of Duty”nin yaratıcısı Vince Zampella, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Video oyun devi “Call of Duty”nin yaratıcısı Vince Zampella, bir trafik kazasında 55 yaşında hayatını kaybetti. Oyun stüdyosu Electronic Arts, haberi doğruladı.

NTV'de yer alan habere göre, oyun geliştiricisi, kazaya Los Angeles'ın kuzeyinde Ferrari marka arabasıyla karıştı.

Kaliforniya Polisi, kazada ölen iki kurbanın kimliklerini açıklamadan yaptığı açıklamada, “Bilinmeyen nedenlerle araç yoldan çıktı, beton bariyere çarptı ve tamamen alevler içinde kaldı.” dedi. Yetkililer, sürücü ve araçtan fırlayan yolcunun aldıkları yaralardan dolayı hayatını kaybettiğini ekledi.

Görgü tanıkları, dağ yolunda alevler içinde kalan, hurda haline gelmiş kiraz kırmızısı Ferrari'nin videosunu paylaştı. Kazanın nedeni hala soruşturuluyor.

DÜNYAYA DAMGA VURAN OYUN

Stüdyoları dünyanın en çok satan video oyunlarından bazılarını yarattı ve Zampella, birinci şahıs askeri nişancı tarzı oyunlarda bir yenilikçi olarak kabul edildi.

Bu yıl, “Battlefield 6” video oyunu serisi için yeni bir satış rekoru kırdığında Zampella, oyun sektöründe uzun ve başarılı kariyerine rağmen, “böyle anları asla hafife almıyoruz” diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Bu kitlesel savaş oyunu, çeşitli versiyonlarıyla son yirmi yılda 100 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Ancak bu rakam bir ilk değil. "Call of Duty” aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip.

OYUN DÜNYASINDAKİ BAŞARILARI

Zampella, “Call of Duty” serisinin ortak yaratıcısı ve ‘Titanfall’, “Apex Legends” ve “Star Wars Jedi” oyunlarının arkasındaki stüdyo Respawn Entertainment'ın kurucusu olarak tanınıyordu.

1990'larda shooter oyunları tasarımcısı olarak kariyerine başlayan Zampella, 2002'de Infinity Ward'ı kurdu ve 2003'te “Call of Duty”nin piyasaya sürülmesine yardımcı oldu.

Tartışmalı koşullar altında Activision'dan ayrılan Zampella, 2010'da Respawn'ı kurdu ve Electronic Arts 2017'de bu şirketi satın aldı.

EA'da, sonunda “Battlefield” serisini yeniden canlandırmakla görevlendirildi ve modern birinci şahıs nişancı oyunlarının en etkili isimlerinden biri olarak ününü pekiştirdi.

OYUN STÜDYOSUNDAN AÇIKLAMA

Electronic Arts yaptığı açıklamada, “Bu, hayal edilemez bir kayıp ve kalbimiz Vince'in ailesi, sevdikleri ve onun çalışmalarından etkilenen herkesle birlikte.” dedi.

Şirket, “Vince'in video oyun endüstrisi üzerindeki etkisi derin ve geniş kapsamlıydı” diyerek, “onun çalışmaları modern interaktif eğlencenin şekillenmesine yardımcı oldu” diye ekledi.