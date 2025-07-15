Çallı, doğduğu kasabaya döndü

Emrah KOLUKISA

Denizli’nin sıcağı bir başka… Laodikeia Antik Kenti’nden devam eden arkeolojik kazıların başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek kendine has nüktedan üslubuyla şöyle ifade ediyor bu sıcağı: “Arkeologlar genellikle deniz kenarlarındaki kentleri kazmayı tercih ederler, biz ise burada cehennem zebanileriyle tavla oynamayı seçtik." Artık siz anlayın sıcağın durumunu.

Denizli’de sanat ve arkeolojinin iç içe geçtiği bir hafta sonu yaşandı. Çal’da sanatseverlerle buluşan ‘Çallı Doğum Gününde Çal’da başlıklı sergi İş Bankası’nın sanatı Anadolu’ya götürme hedefiyle başlattığı ‘Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri’ projesinin ilk ayağıydı. İş Bankası koleksiyonundan 6 eserin (bunlardan biri ‘Gül Koklayan Kadın’dı) İş Bankası Çal Şubesi’nde sergilendiği bu mini sergi ilçe sakinlerinin ziyaretine açıldı. Aşırı sıcaklardan kaçanlar için serin bir mola olurken bir yandan da 143 yıl önce, 13 Temmuz 1882’de bu kasabada (bugün artık ilçe elbette) doğmuş İbrahim Çallı ile aynı atmosferde bulunmanın keyfine varanlar için Türk resminin bu en meşhur ressamının eserlerini belki de ilk kez görmenin deneyimi yaşanmış oldu.

BİR KUŞAĞA ADINI VERDİ

İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kurucu küratörü ve memleketimizin önemli sanat tarihçilerinden Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun da altını çizdiği gibi, 1914 Kuşağı’na kendi adını da vermiş olan İbrahim Çallı kendi soyadını doğup büyüdüğü bu kasabadan almış. İrepoğlu şöyle anlatıyor onu: “O kadar yetenekli ve cıvıl cıvıl bir insan ki, her konuda resim yapmış; yalnızca bir peyzaj ressamı değil, figürlü kompozisyonların veya natürmortların ressamı değil, hepsi var onda; hepsi de Çallı renklerine bezenmiş. Çallı bugün karizmatik diye tanımladığımız bir kişilik. Müthiş şiirsel renkler içeren resimleri sayesinde 1914 Kuşağı daha çok tanındı ve Çallı Kuşağı olarak da anılmaya başlandı.”

Sanat ve arkeolojini iç içe geçtiği bir hafta sonu demiştik yazının başlarında ve gerçekten de Çal’daki serginin ardından Denizli’nin 6 km uzağındaki Laodikeia Antik Kenti’ne uzandık. O yolculuk başka bir yazının konusu olsun artık.