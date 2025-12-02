Çallı sergisi: Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu

Birgül BİRBEN

Çankaya Belediyesi, Türk resim sanatının öncüsü usta ressam İbrahim Çallı’nın eserlerini dev bir sergiyle bugün başkentlilerle buluşturuyor. ‘Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu İbrahim Çallı’ sergisi 31 Aralık’a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

‘Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat’ temasıyla hazırlanan sergide, 1914 Kuşağına adını vermiş ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk resim sanatını şekillendirmiş İbrahim Çallı’nın eserleri yer alıyor.

13 Temmuz 1882’de Denizli Çal’da dünyaya gelen İbrahim Çallı, ‘1914 Kuşağı’ olarak anılan ve Türk resminde parlak bir dönüm noktası kabul edilen sanatçı grubunun liderlerinden. İzlenimci üslubu yansıtan renk paleti, serbest fırça darbeleri, ışık-gölge dengesi ve figüratif anlatımıyla dönemin sanat anlayışına yön vermiş; özellikle portre ve manzara türlerindeki ustalığıyla tanınıyor. Ayrıca, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde uzun yıllar öğretmenlik yaparak birçok sanatçının yetişmesine katkı sağladı.