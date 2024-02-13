Cam balkon ustası montaj yaparken 3 kattan düşerek ağır yaralandı

Aksaray’da bir apartmanın 3. katındaki balkona cam balkon montajı yapan usta dengesini kaybedip aşağıya düştü. Ağır yaralanan usta hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi 5725 Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, gurbetçi aileye ait dairenin balkonuna cam balkon montajı yapan Ahmet N. (29), balkonda çıktığı merdivende dengesini kaybederek beton zemine düşerek ağır yaralandı. Ustanın düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan usta, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet N.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adrese gelen Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri apartman çevresinde ve kazanın yaşandığı dairede geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.