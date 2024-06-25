Cam kesiği sandılar, yorgun mermi çıktı: 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta parkta oynayan top oynayan 10 yaşındaki çocuk bir anda yere yığıldı. Hastaneye giden aile çocuğa yorgun mermi isabet ettiğini öğrenip şoke oldu.

Tokat'ta parkta top oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti.

Olay saat 18.00 sıralarında Büyükbeybağı Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki Kağan Altuntaş arkadaşları ile parkta futbol oynamaya başladı. Altundaş bir süre sonra birden yere yığıldı. Arkadaşları Altundaş’a baktığında tişörtünde kesik izi olduğunu ve sırt bölgesinden kan aktığını gördü. Çevredeki vatandaşlar 112 acil durum çağrı merkezine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Altuntaş’ın sırt bölgesinden yorgun mermi girdiği anlaşıldı. Yaralanan Altundaş’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.