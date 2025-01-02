Çam ve Sakura Hastanesi'nde hekimler, silah ruhsatı için iki kişiyi muayene etmeleri amacıyla başhekim odasına "davet" edildi

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Genel Hasta Heyeti’nde görevli doktorların, iki kişiyi "silah ruhsatı" için muayene etmeleri amacıyla başhekim makamına "davet edildiği" ortaya çıktı.

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Neler Oluyor?" başlıklı açıklamada süreç şöyle anlatıldı: "Temsilcilerimizden aldığımız bilgiye göre; 25 Aralık 2024 Çarşamba akşamı, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hasta Heyeti’nde görevli doktorlar Sağlık Kurulu Sekreteri tarafından ertesi sabaha randevu oluşturularak başhekimlik makamına çağrılmışlardır.

Ertesi gün toplu olarak odaya giren doktorlar Başhekim Dr. Özgür Yiğit tarafından odada bulunan iki kişiyi "silah ruhsatı" için muayene etmeye davet edilmişlerdir."

Açıklamada söz konusu durumun tıbbi etik ve iyi hekimlik uygulamalarıyla bağdaşmadığı vurgulanırken, "İnsan onuruna uymayan bu davranışı kabul etmiyor, hukuki yönden sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.