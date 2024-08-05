Çam ve Sakura Hastanesi’nde büyük vurgun

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde iddiaya göre, ilaçsız tomografi çekimleri ilaçlı gibi SGK’ye fatura edildi. Kamu, 15 milyon TL zarara uğratıldı.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yönelik yolsuzluk iddiası, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Tomografi çekimlerinde kullanılan kontrastlı maddenin Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi’nde (HBYS) olduğu ama hastane deposunda bulunmadığı iddia edildi. TBMM gündemine de taşınan iddianın perde arkası, milyonlarca liralık kamu zararını ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli bir personel, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’ye ulaşarak yaşananları anlattı. Personelin şikayetini, TBMM Dilekçe Komisyonu’na da bir dilekçe yazarak ilettiği belirtildi.

YOKTAN VAR EDİLEN İLAÇ

Toplam 15 milyon TL’ye vardığı öne sürülen yolsuzluk iddiasının detayları dikkati çekti. İddiaya göre, tomografi çekimlerinde kullanılan ve “Kopaq kontrast” adı verilen madde, Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi’nde (HBYS) olmasına karşında hastane deposunda bulunamadı. Envanterde bulunmamasına karşın ilaçlı ya da ilaçsız tomografi çekiminde hasta üzerinden en az iki, en fazla dört Kopaq kontrast madde düşülmesi talimatı verildiği savunuldu. İlaçsız röntgen çekimlerinde kullanılmayan ilacın buna karşın yazılarak, SGK’ye fatura edildiği belirtildi.

TBMM GÜNDEMİNDE

Yolsuzluk iddiasına konu uygulamaya tepki gösteren CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Birimde çalışan personel zaten korku imparatorluğunda yetişmiş gençler olduğu için yapmak mecburiyetinde kalıyor” dedi. Ortada büyük bir vurgun olduğunun altını çizen İlgezdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu hastaların üzerinden kapatmaya çalışıyorlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı söz konusu. İlgili iddiaya ilişkin soru önergesi sunuldu. Halkımızın hakkını gözetmek ve korumak için varız. Dilekçe Komisyonuna ilgili konulara ilişkin yapılan ihbarın peşini de bırakmayacağız.”

CHP’li İlgezdi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi. Önergede, şu sorular yer aldı:

• İlgili şikâyet dilekçesi işleme alınmış mıdır? Konuya ilişkin soruşturma başlatılmış mıdır?

• Soruşturma başlatılmışsa soruşturma sonuçlanmış mıdır, soruşturma hangi aşamadadır?

• Soruşturma sonrası herhangi bir usulsüzlük tespit edilmiş midir?

• İlaçsız röntgen uygulamalarının kaçında kopaq ilacı reçete edilmiştir? Bunun gerekçesi nedir?