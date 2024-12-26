Çamaşır Kafe gençlerin sorununu çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde veya yurtta kalan öğrencilerin çamaşır yıkama problemini ‘Çamaşır Kafe’ ile ortadan kaldırıyor. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’ne yakın konumu ile her öğrencinin rahat bir şekilde ulaşabileceği kafe, öğrencilere hijyenik bir ortamda ve sıra beklemeden çamaşırlarını yıkayabilme fırsatı sunuyor.

Kafenin içerisinde; çamaşır makinelerinin yanı sıra kurutma makinesi, ütü, ders çalışıp okuma yapılabilecek mini kütüphane ve oyun alanları bulunuyor. Çamaşırlarını yıkamak isteyen öğrencilere deterjan, yumuşatıcı gibi ürünler de kafede ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Evde kalan öğrencileri elektrik, su, deterjan gibi maliyetlerden; yurtta kalan öğrencileri ise sıra bekleme derdinden kurtararak zamandan tasarruf ettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Başak Gökdal Bayraktar, 2019 yılında hayata geçirdikleri Çamaşır Kafe hizmeti hakkında, “Üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak ve onlara sosyal bir ortam sunmak amacıyla kurulan Çamaşır Kafe’de, sadece çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti sunulmuyor. Aynı zamanda öğrencilere sosyalleşebilecekleri bir yaşam alanı oluşturduk. Bir öğrenci gelip burada çamaşırlarını yıkarken, beklediği süre içerisinde mini kütüphanemizden kitap alıp okuyabiliyor, ders çalışabiliyor veya arkadaşlarıyla sohbet ederek sosyalleşebiliyor. Ayrıca onlara sunduğumuz ücretsiz ikramlıklardan yararlanabiliyorlar. Öğrencilerden aldığımız olumlu geri dönüşler, aslında bu projenin ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Mersin Üniversitesi öğrencilerinden Edip Mert Gümüş, “Özellikle ekonomik ve sosyal sıkıntıların olduğu bu dönemde öğrencilere böyle imkânlar sunulması ve sahip çıkılması, onların yükünü biraz da olsa azaltabilmesi bizleri mutlu ediyor. Burada öğrenciler ders çalışabiliyor, çamaşırlarını yıkayabiliyor, ütüleyebiliyor ve buradaki tüm imkânlardan faydalanabiliyor. Maddi açıdan da öğrencilerin yükünü hafiflettiği için çok memnunuz” dedi.

Bir başka üniversite öğrencisi Sudenaz Sağlık, Çamaşır Kafe’nin bütçe dostu olması bakımından öğrencilere çok avantaj sağladığını söyleyerek, “Yurtlarda çoğu zaman sıra oluyor ve belli zamanlarda yıkamak zorunda olduğumuz için yetişemiyoruz. Buraya geldiğimizde aynı zamanda sosyalleşebiliyor, ders çalışabiliyoruz ve bu bizler için büyük bir artı. Buradan ücretsiz bir şekilde faydalandığımız için çok memnunuz” diye konuştu.