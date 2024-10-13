Cambaza bakalım derdi unutalım

HABER MERKEZİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti ile tokalaşması ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İsrail bize saldıracak’ söylemleri ile başlattığı iç cephe tartışması sürüyor.

Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan bir kez daha Bahçeli’ye destek açıklaması yaparken uzatılan elin yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin olduğunu söyledi.

İsrail’in bölgedeki saldırıları üzerinden iç cephe vurgusunu da tekrar eden Erdoğan, demokratik siyasetin alanını geliştirmeye çalıştıklarını ve vatandaşlarının güvenliğini, adalet ve ekonomik refahı temin etmek için 22 yıldır her şeyi yaptıklarını iddia etti.

İşaret ettiği Anayasa tartışmalarının arasından sokağı da hedef alan Erdoğan, “Sokakları karıştırmaya teşebbüs edenleri buradan bir kez daha uyarıyorum, böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler” ifadelerine yer verdi. Partisinin yenilenme sürecine dair de konuşan Erdoğan, kabinede bazı değişikliklerin olabileceğini söyledi. CHP Lideri Özgür Özel ise Manisa’nın Soma ilçesinde gerçekleştirilen Yırca Zeytin Festivali’nde tartışmalara ilişkin konuştu.

ERDOĞAN’IN OYUNLARI

Erdoğan’ı ‘İsrail’in bir sonraki hedefi Türkiye’dir’ mesajına değinen Özel, bu açıklamaların iktidarın bir oyunu olduğunu söyledi. Özel şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı ağzıyla hepimize, ‘Arkadaşlar açsınız, yoksulsunuz, işsizsiniz, güvencesizsiniz, biliyorum ama tehlike büyük, beni desteklemelisiniz. İsrail bize saldırabilir, üçüncü dünya savaşı çıkabilir… Yani cambaza bakalım. Kendi derdimizi unutalım.

ESAS GÜNDEME DÖNELİM

Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından kesinti yapılması teklif edilen Meclis Başkanlığı’na sunulan önergeye de değinen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Savunma Sanayi Destekleme Fonu, bu fona hepimizden para keseceklermiş. Peki bu savunma sanayinde para yok mu? Varmış da bitmiş. 3 milyar lira parayı Varlık Fonuna bedelsiz devretmişler. Savunma sanayindeki paraya ihtiyaç yok demişler, kendi yönettiği fona yollamış. Bu ülkede emeklilerin geçim sorunu var. 12 bin 500 liraya geçinmeye çalışıyorlar. Bu para sefalet ücretidir. Asgari ücrete zam yapmadılar”