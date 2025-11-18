Cambridge Sözlüğü 2025 yılının kelimesini belirledi: Parasosyal ne anlama geliyor?

Cambridge Sözlüğü, 2025 yılının kelimesini açıkladı.

Sözlük 2025 yılının kelimesi olarak 'parasosyal'i seçti.

Daha önce akademik bağlamda kullanılan kelime, haber metinlerinde ve sosyal medyada kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 2023 yılında Cambridge Sözlüğü’ne girdi.

Parasosyal sıfatı, “bir kişinin, tanımadığı ünlü bir kişi, kitap, film, TV dizisi vb. karakterleri veya yapay zeka ile arasında kurduğu bağlantıyı” ifade etmek için kullanılıyor.

Kelime, Cambridge Sözlük tarafından yılın kelimesi seçilen ikinci sıfat olma özelliğini de taşıyor.

Cambridge Sözlük'ten yapılan açıklamada "Bu yıl parasosyal kelimesinin aranma sıklığındaki artış, en sevdiğimiz ünlülerle kurduğumuz bağları ifade etme şeklimizde bir değişiklik olduğunu gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR?

Parasosyal ilişki

Parasosyal ilişki (veya PSR), bir kişinin hiç tanışmamış olmasına rağmen bir ünlüyü kişisel düzeyde tanıdığını hissettiği ilişkidir.

2025 yılında bu terim, insanların en sevdiği influencer'lar, pop yıldızları ve hatta yapay zeka arkadaşları ile ilgili olarak kullanılmıştır.

“İnsanlar (yapay zeka ile) bu biraz sorunlu, hatta belki çok sorunlu olan parasosyal ilişkiler geliştirecekler. Toplum yeni koruyucu önlemler bulmak zorunda kalacak. Ancak bunun olumlu yanları muazzam olacak.” (Sam Altman- BBC, 7 Ağustos 2025)

Parasosyal yas

Bir kişinin ünlü bir kişinin veya bir kitap ya da dizideki bir karakterin ölümünden sonra yaşadığı üzüntü duygusudur. Bir TV dizisi bittiğinde veya bir müzik grubu dağıldığında bile ortaya çıkabilir.

2025 yılında, Liverpool taraftarları Diogo Jota'nın ani ölümünün ardından bu duygudan bahsettiler.

One Direction taraftarları da geçen yıl Ekim ayında şarkıcı Liam Payne'in ölümünün ardından duygularını anlamaya çalışırken bu ifadeye yer verdiler.