Çameli’de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Denizli’nin Çameli ilçesinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı etkili oldu. Yağıştan kaynaklı bazı yollarda trafik ve bazı tarlalarda da mahsuller olumsuz etkilendi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde öğle saatlerinde yağmur ve yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Ani yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken ilçe merkezinde trafik de olumsuz etkilendi.

Bazı yollarda trafik yoğunluğu oluşurken yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışında tarlalarda bazı mahsuller etkilenerek telef oldu.