Cami avlusunda iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te camisi avlusunda iki kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kendisine zarar veren şüpheli yakalandı.

Mesihpaşa Caddesi'ndeki Bodrum Mesih Paşa Camisi'nin avlusunda öğle namazı çıkışında yanındaki paraları yırtan şüpheli, ardından iki kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, daha sonra aynı bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polislerce ikna edilerek gözaltına alındı.

Camide görevli Mehmet Demir, şahit olduğu olayı gazetecilere anlattı.

Camiye geldiğinde, çantalı bir adamın sakince durduğunu gördüğünü ifade eden Demir, şunları kaydetti:

''Sabah 10.30'da geldiğimde çantalı bir adam buradaydı. Gayet sakindi, bir şey yapmıyordu. Bir anda paralarını yırtmış. Hoca, 'Mehmet gel, bu paraları al. Toplayıp, çöpe at' diye çağırdı. Ben toplamaya başladığımda biri 200’lük banknotları toplayıp götürmüştü. Sonrasında ezan okundu. Cemaatle namazımızı kıldık, dışarıya çıktık. 3-5 kişi kalmıştı. Sonra bıçağı çıkarıp, 'Ben kendimi de vuracağım. Milleti de bıçaklayacağım, üstüme gelme seni de bıçaklayacağım’ dedi. Ben kaçtım. Emniyeti, polisi hocayı aradım. Polisler geldi adamı götürdüler."