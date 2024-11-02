Cami avlusunda silahla ateş açılmıştı: İsmailağa Cami İlim ve Hizmet Vakfı'ndan açıklama

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, İsmailağa Camisi'nin avlusunda silahla ateş açılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu ve takibat başlatıldığını bildirdi.

Vakıf, dün Fatih'te İsmailağa Camisi'nin avlusuna gelen ve silahla ateş eden M.Ş.Ö. hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, olayın basit veya kişisel nedenlerle yaşanmadığı öne sürülerek "Yaşanan provokatif hadise, birilerinin iddia ettiği gibi basit ya da kişisel bir olay olmayıp cemaatimize yönelik sürdürülen operasyonun bir parçasıdır" denildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Daha önce başlatılan hukuki süreçlerin takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuş ve takibat başlatılmıştır" sözleri kullanıldı.

Cemaat özelinde 2,5 yıldır vaaz kürsülerinden, televizyon kanallarından ve sosyal medya üzerinden karalama yapıldığı iddia edilen açıklamada, "Mahmut Efendi Hazretlerimizin ve Hasan Efendi Hazretlerimizin ailesine ve torunlarına yönelik sözlü taciz ve taarruzların, isim isim hedef gösteren söylemlerin, hanımların ses kayıtlarının paylaşılması da dahil her türlü yalan ve iftiranın, hatta terör örgütleriyle ilişkilendirmelerin kışkırtıcı bir dille ortaya döküldüğü süreci yakından takip ettik. Organize şekilde dört koldan yürütülen algı yönetiminin geldiği son noktayı endişeyle takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Daha önce iki hocamızı şehit verdiğimiz İsmailağa Cami avlusunda, cuma hutbesi esnasında yeniden silah seslerinin yükseldiği bir gün yaşadık. Yaşanan provokatif hadise, birilerinin iddia ettiği gibi basit ya da kişisel bir olay olmayıp cemaatimize yönelik sürdürülen operasyonun bir parçasıdır. Öncesinde yaşanan tehditler de bunun göstergesidir. Bu saldırıyı hafife almak, ardından gelebilecek benzer saldırılara göz yummaktan farksız bir davranıştır. Cemaatimize yönelik iftira ve ithamlarla ilgili daha önce başlatılan hukuki süreçler yakından takip edilmekle beraber, saldırıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuş ve takibat başlatılmıştır. İnanıyoruz ki cemaatimizin ve sevenlerimizin sağduyusu ve dualarıyla bu süreç selametle neticelenecektir. Gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz ilmi ve hayri hizmetleri engellemek isteyenler emellerine asla ulaşamayacaklardır."

ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI

Fatih'te, dün İsmailağa Camisi'nin avlusuna gelen zanlı M.Ş.Ö, belinden çıkardığı silahla havaya ateş açıp geldiği araçla olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri, şüphelinin, kullandığı aracı ilçede başka bir noktaya bırakarak yaya olarak kaçtığını belirlemişti.

Cami avlusuna gelen şüphelinin, havaya ateş açıp olay yerinden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

M.Ş.Ö. isimli şüpheli ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu, şüphelinin daha önce de imamı sosyal medyadan tehdit ettiği iddia edilmişti.