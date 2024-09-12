Cami, okulun bahçesini daralttı

HABER MERKEZİ

Dersim'in Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü Munzur Ortaokulu'nun bahçesinin bir kısmı bitişiğindeki cami bahçesinin arsasına geçtiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde müftülük talebiyle yeniden düzenlendi.

Düzenlemeyle okul bahçesinin daraltıldığını dolayısıyla sosyal alan yetersizliği sebebiyle çocukların mağdur edildiğini söyleyen veliler ve eğitimciler duruma tepkili.

ÇOCUKLARIMIZDAN ALINDI

Munzur Ortaokulu velilerinden Fatoş Argın, Duvar’a yaptığı açıklamada, "Müftülüğe ait olabilir ama yeni bir düzenlemeyle bu alan kalıcı bir şekilde çocuklarımıza bırakılmalı. Munzur Ortaokulu, fiziki koşulları yetersiz bir okul. Mevcut durumda bile okulun bahçesi yetersizken bu müdahale ile bahçe çocuklara yetmeyecek.” İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Bölümü yetkilileri konuya ilişkin “Okulun duvarı, caminin arsasına yaklaşık 5 metre geçmiş durumdaydı. Müftülük kendi arsası içerisinde harita ölçümleri sonrasında tespit ettiği mesafe kadar okul duvarını içeriye aldırdı ve yeniden duvar yaptık. Okulun bahçesinin daraltılması söz konusu değil. Çünkü resmi olarak bizim kadastrodaki arsamız o kadardı” dedi. Eğitim Sen Dersim Şubesi Başkanı Mehmet Aşkın ise caminin bulunduğu alanın da geçmişte Milli Eğitim'e ait olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ancak bu arsa nasıl oldu da müftülüğe devredildi, bu konuda bilgiye sahip değiliz. Müftülüğün, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden hangi yollarla aldığı belirsiz olan arsada, öğrencilerin hayatlarını zorlaştırmakta ve tehlikeye atmaktadır.”