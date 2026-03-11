Cami projesi için İSPARK'a tahliye

İstanbul'da AKP iktidarının simgesel alanları dönüştürme politikalarının son örneği olan Kadıköy Rıhtımı'ndaki cami projesi hızlandırıldı. Halihazırda otopark olarak kullanılan ve İBB'ye ait dolgu alanın koruma kurulunca tahsisinin yapıldığı ve tapu kaydına "cami alanı" olarak işlendiği, İSPARK’a da alanın boşaltılması için tebligat gönderildiği öne sürüldü. Danıştay’daki hukuki süreç devam ederken yapılmak devasa cami projesine ilişkin sürecin hızlandırılmasına tepki gösteren kent savunucuları ve Kadıköy halkı “Bilimsel planlama değil, rantçı bir yaklaşım yürütülüyor. Bu kabul edilemez” diye tepki gösterdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebini görüşen, İstanbul 5 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nün söz konusu parselin "cami alanı" olarak tahsis ve ihdası talebini kabul ettiği ortaya çıktı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sayfasında da bu alanın “Arsa (Cami Alanı)” olarak kayda geçtiği görüldü. Edinilen bilgilere göre rıhtımdaki İSPARK işletmesine gönderilen tebligatta alanın kısa süre içinde boşaltılması istendi. Kadıköy Belediyesi daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebiyle gündeme gelen projeye karşı dava açmıştı. Yerel yönetim ve meslek örgütlerinin açtığı davalarla farklı aşamalarda iptal edilen planlar son olarak Danıştay’a taşınmıştı.

PROJEDEN VAZGEÇİLMELİ

Kadıköy Kent Dayanışması, dolgu alanına yapılması planlanan cami ve otopark projesine tepki gösterdi. Yaklaşık 50 bin metrekarelik inşaat öngören proje için “Kıyı Kanunu’na aykırı, deprem riski taşıyor ve kamu yararı yok” değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, kıyıdaki dolgu alanında bulunan ve İSPARK’ın kullandığı yaklaşık 30 bin metrekarelik alanın geçmişte “İSKİ hizmet alanı ve yeşil alan” olarak planlandığı anımsatıldı. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2015’te onaylanan imar planlarıyla alanın “ibadet alanı”na dönüştürüldüğü ifade edildi. Projeye göre rıhtımda 35 bin metrekarelik inşaat alanı oluşturulacağı, caminin 20 bin kişi kapasiteli olacağı kaydedilen açıklamada şu uyarılara yer verildi: "Proje Kıyı kanununa aykırıdır. İSKİ rezerv alanda yer almaktadır. Deprem riski taşımaktadır. Jeolojik açıdan uygunsuzdur. 50 bin metrekarelik yapı kitlesi ilave gündüz nüfusu ve trafik sorunu yaratacaktır. Kamu kaynakları eğitim, sağlık gibi daha zorunlu alanlarda kullanılmalıdır. Bu ölçekteki projeler halkın onayı alınmadan uygulanmamalıdır. Bu projeden derhal vazgeçilmelidir."

SİYASİ SEMBOL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy CHP Meclis Üyesi mimar Barış Antik de söz konusu projenin yalnızca tek bir yapıdan ibaret olmadığını belirterek, Haydarpaşa ve çevresindeki planlamalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Antik, “Haydarpaşa Garı alanı projesiyle bu cami projesi ve Kadıköy’deki diğer kent suçları arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum” dedi. Koruma Kurulu'nun İBB’nin yarışmayla hazırladığı rıhtım düzenleme projesine onay vermesinin dört yıl sürdüğünü hatırlatan Antik, buna karşın cami projesinin hızla ilerletilmeye çalışıldığını vurguladı. “Ortada hızlandırılmış bir süreç var. Teknik raporlar da bu alana böyle bir yapının yapılmasının doğru olmadığını ortaya koyuyor” diyen Antik, projeye siyasi bir anlam yüklendiğini savundu. Antik, “Kadıköy’de iktidarın toplumsal temsili sınırlı. Buna rağmen cami projesi bir siyasi sembol olarak dayatılıyor. Din yine siyasetin aracı haline getiriliyor. Camiler, iktidar nazarında siyasi sembol olduğu için bu camiyi de siyasi sembolü yapmak istiyor. Her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz."

KABUL EDİLEMEZ

Caferağa Mahalle Muhtarı ve mimar Hanife Dağıstanlı da dolgu alana parsel numarası verildiğini belirterek “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10 Şubat’ta yaptığı toplantıda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün talebiyle alanın parsele dönüştürülmesi görüşüldü. Tapu Kadastro sisteminde yapılan sorgulamada otopark alanının cami işleviyle arsaya dönüştürüldüğü görülüyor” dedi. Rıhtımdaki İSPARK alanının dolgu alanı olduğuna dikkat çeken Dağıstanlı, “Burası hemen yanındaki İSKİ'nin ön arıtma tesisinin geliştirilerek biyolojik arıtma tesisi yapılması için rezerv olarak bırakılmıştı. Dolgu alanına cami ya da işlevi ne olursa olsun bu büyüklükte herhangi bir yapı yapılmamalı.” dedi. Sürecin yalnızca hukuki mücadeleyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Dağıstanlı, şöyle devam etti: İBB’nin üst mahkemeye taşımasıyla plan iptali bozulmuş da olsa Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası tarafından hukuki süreç Danıştay’da devam ettirilmektedir. Akıl, mantık, bilim ve mevzuata göre o alan böyle bir inşaata uygun değildir. Süreçte düzenlenen bilirkişi raporları da bu yöndedir. Yaşam alanlarımıza bizim ihtiyaçlarımız, taleplerimiz dikkate alınmadan müdahale edilmesini, daha fazla yoğunluğun artmasını istemiyoruz. Davanın tarafları olan Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi’nden beklentimiz yapılmak istenen bu mevzuata aykırı imar faaliyetine karşı mücadeleyi İstanbul ölçeğinde daha görünür hale getirmeleridir. Hukuki süreci beklemek yetmez, birlikte hareket etmek gerekiyor” diye konuştu.