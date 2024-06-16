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Camı silerken 7’nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 16.06.2024 12:59
  • Giriş: 16.06.2024 12:59
  • Güncelleme: 16.06.2024 13:01
Kaynak: İHA
Camı silerken 7’nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Ankara’da evinin camını silmeye çalışan bir kadın 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Yenimahalle ilçesinde yer alan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre 58 yaşındaki M.K., 7. kattaki evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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