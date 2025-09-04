Cami tuvaletinde bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda bir caminin tuvaletinde meydana gelen olayda, F.P. (38) ile kimliği öğrenilemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu F.P., karşı tarafın bıçaklı saldırısına uğradı. F.P., aldığı bıçak darbeleriyle ağır yararlanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan F.P., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şahıs da suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.