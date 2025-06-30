Caminin altında rant varmış!

“Taşı toprağı altın” denilen megakent İstanbul’da bir rant hikayesi daha ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maltepe ilçesinde E-5 Karayolu’nun hemen yanında bulunan, Cumhurbaşkanlığı sarayların müteahhidi Rönesans Holding’e ait olan arazi için özel imar planı yaptı.

Bakanlık tarafından hazırlanan imar planıyla alışveriş merkezi, rezidanslar ve caminin yer aldığı proje için ilave imar hakkı verildi. Ancak plan notlarına proje dışında, caminin altına 300 araçlık bağımsız otopark alanı yapılarak “bilabedel” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi şartı da eklendi.

İMAMOĞLU KAZANINCA VERİLMEDİ

Aradan geçen zamanda AVM, rezidans ve cami inşaatı tamamlandı. Hatta camiye de Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak’ın annesi olan Ayşe Ilıcak’ın adı verildi. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu kazanınca otopark İBB’ye devredilmedi.

BAKANLIK’A YAZI GÖNDERİLDİ

Belediye yetkilileri tarafından yapılan çalışmalarda otoparkın devredilmediği belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazdığı yazıyla otoparkın, metro ile bağlantılı “Park et devam et” projesi kapsamında kullanılacağını belirterek otoparkın devredilmesini istedi.

Gönderilen yazıda, “imar planındaki şartlara aykırı işlem yapıldığı” vurgulandı.

ÜÇ AYRI ŞİRKETE KİRALANDI

19 Mart operasyonundan kısa süre önce yerinde yapılan incelemelerde, Büyükşehir Belediyesi’nin teknik personelleri, Ayşe Ilıcak Cami’nin dört bodrum katlı otoparkın her katın Müftülük tarafından ticari işletmelere kiralandığını belirledi. Otoparkın kamunun kullanımına açık olmadığı tespit edilerek eksi birinci katın Kat Car-bor, eksi ikinci katın Aydınoğulları Otomotiv ve eksi üçüncü katın da CVN Motors tarafından kullanıldığını kayıt altına alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ise bu skandala rağmen Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık bir yıldır yanıt vermediği bildirildi.