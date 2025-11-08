Caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu.

Olay saat 04.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi'ndeki Duran Camisi'nin kadınlar tuvaletinde meydana geldi. Sabah namazı öncesi temizlik yapmaya gelen cami görevlisi, kadınlar tuvaletinin kapısını açmaya çalıştığında içeriden kilitli olduğunu fark etti.

Şüphelenen görevli, üst kısımdan baktığında 40 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Görevlinin ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Cansız beden Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.