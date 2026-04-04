Çamköy'de keşif çalışmalarına tepki: Burası Limak'ın çiftliği değil

Muğla Milas’a bağlı Çamköy’de gerçekleştirilen keşif çalışmaları devam ediyor. Acele kamulaştırma kararlarına karşı topraklarını savunan köylüler, tepkilerini dile getirdi. “Burası Limak'ın çiftliği değil” diyerek ses yükselten köylüler, yasal haklarının korunmasını ve tarım arazilerinin ellerinden alınmamasını talep etti. Keşif sırasında basın mensupları ve yurttaşlarla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Öte yandan yurttaşlar Limak Holding'e ait YK Enerji önünde de eylem yaptı. Buradaki eylemde, "Esra’yı Limak istediği için tutukladılar. Bir holding maden alanlarını genişletmek için tutuklama yapıldı. Köylülerin tutuklanmasıyla mücadeleyi kıramazsınız. Ya hepimizi tutuklayın ya da Esra’yı serbest bırakın, acele kamulaştırma kararını iptal edin” denildi.

Keşif alanında yapılan açıklamalarda eylemlerin bilirkişi heyetine yönelik olmadığı, aksine yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasının talep edildiği vurgulandı. Bu kararların, yalnızca büyük şirketlerin çıkarlarını kollayan bir yaklaşım olduğu ifade edildi. Köylüler, mücadelelerinin sadece kendileri için değil, tüm bölge halkı ve gelecek nesiller için önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, herhangi bir baskı ve tehdit karşısında yılmayacaklarını, hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını ve doğayı savunmaya devam edeceklerini vurgulandı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Akbelen Ormanı direnişçilerinden İkizköylü Esra Işık’ın tutukluluğu ise devam ediyor. Işık’ın tutukluluk haline yönelik yapılan itiraz, mahkeme tarafından reddedildi. Işık’ın avukatlarından Ramazan Akkaya, müvekkillerinin sözlerinin yargı mensuplarını hedef almadığını vurguladı. Yıllardır zeytinliklerini ve köyünü savunan bir yaşam savunucusu olan Işık’ın, çevre tahribatına karşı verdiği mücadelede şirket yetkililerini hedef aldığı belirtildi. Akkaya, müvekkillerinin ifadelerinin doğru bir şekilde aktarılmadığını ve medyada yer alan haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Milas’ta faaliyet gösteren Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret şirketinin (YK Enerji), kömür madeni sahasını genişletme planı kapsamında Akbelen Ormanı çevresindeki bazı tarım arazileri için 10 Ocak tarihli acele kamulaştırma kararı alındı. Söz konusu karar; Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan toplam 679 parseli kapsıyordu. Acele kamulaştırma kararına karşı 96 yurttaş dava açmıştı. Açılan davada mahkeme, taşınmazlara ilişkin bilirkişi incelemesi başlattı. Ancak köylüler ve dava tarafları, keşif sürecinin kendilerine önceden bildirilmediğini savundu.