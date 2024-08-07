Çamköy’de trafik kazası: 7 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi, eski hal kavşağında meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.





Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Çamköy Eski Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba C.nin kullandığı 06 EHT 614 plakalı panelvan minibüs ile Yaşar A. T.’nin kullandığı 34 CGE 769 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs kavşakta devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil ve minibüste bulunan 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.