Çamlar maden için katledildi

HABER MERKEZİ

Kazdağları Ekoloji Platformu (KEP), bölgedeki maden faaliyetleri için katledilen ağaçlara yönelik Çanakkale İskele Meydanı’nda bir açıklama düzenledi. Açıklamaya Halilağa Bakır Madeni projesinin sahasından alınan dallarla yapılmış bir çam ağacı getirildi.

Açıklamada konuşan Füsun Kayra, “Gelenekselleşmiş yılbaşı kutlamasının simgesidir çam ağacı süslemesi. Çünkü çam ölümsüzlükle ilişkilendirilir. Kazdağları da sık çamlıktır. Bugünlerde Kazdağları'nın çamları endüstriyel kesimler ve maden sahaları açmak için hunharca katlediliyor. Çam artık yaşam için var olmayıp, ölüm için yok ediliyor! İhtiyaçtan fazlası için düz kesimler ile Kazdağları'nın zirvelerine kadar talan ediliyor” ifadelerini kullandı.

Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Madeni projesi için 59 gün içinde yaklaşık 1 milyon ağacın yok edildiğini belirten Kayra son olarak şöyle konuştu: “Cengiz Holding'e ait Halilağa Bakır görünümlü Altın Madeni projesi için yüzbinlerce çam ağacı kesildi. Yüzbinlerce çam Bayramiç'in Hacıbekirler, Muratlar köylerinin yanı başında dönümlerce toprağın üzerinde cansız bir şekilde devrilmiş halde. Bu çam ağacı toprağın kalbinden koparılmış o ağaçların dallarından yapıldı. Bize yaşadığımız yüzbinlerce ağacın kaybını hatırlatacak." KEP ve diğer çevre örgütleri, doğa katliamına karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.