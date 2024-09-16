Çamlıbel imeceyle temizlendi

Haber Merkezi

Balıkesir’e bağlı Edremit ilçesinin Çamlıbel Mahallesi’nde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü sebebiyle köy halkı çevre temizliği yaptı. Çevresel kirlenmeye karşı toplumsal farkındalığı artırmak için cumartesi günü yapılan “Daha Temiz ve Güzel Çamlıbel” etkinliği Çamlıbel Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi.

Sanatçı Tuncel Kurtiz’in de yaşadığı ve mezarının bulunduğu Çamlıbel’de çevre duvarlarına beyaz badana yapılırken toplanan kağıt, plastik, cam ve metal gibi atıklar geri dönüşüm için ayrı poşetlere konuldu. Etkinliğin ardından Çamlıbel’in kültürünü yaşatacak “Etnografya Evi”nin açılışı yapıldı.

Dernek başkanı Ali Osman Kaya ve Çamlıbel Muhtarı Mustafa Çambel, alt yapısı ve suyu yetersiz fay hatları üzerindeki köylerinde kaçak, imara aykırı ve köyün mimarisine uymayan çarpık yapılaşma ile köydeki sosyal alan eksikliğine dikkat çeken bir konuşma yaparak yerel yönetimlere destek çağrısında bulundular.