Çamlıca Tepesi'nde kar çocukların yüzünü güldürdü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu Çamlıca Tepesi, hafta sonu tatilini eğlenceye çevirmek isteyenlerin tercih ettiği bölgelerden biri oldu.

Kentte etkili olan kar yağışı bazı yerlerde tutmazken, bazı bölgeleri beyaza bürüdü.

Hafta sonu tatilinde kar yağışının keyfini çıkarmak isteyenlerin uğrak yerlerinden biri ise Çamlıca Tepesi oldu.

Boğaz manzaralı tepeye gelenler, kar topu oynayıp fotoğraf ve video çekimi yaptı. Çocukların karla oyunu renkli görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaşlar ise karda yürüyüş yaptı.

AA muhabirine konuşan Sinemnur Özcan, Çorum'dan ziyarete geldiklerini belirterek, "İstanbul'da çok kar olmasa da çok güzel." dedi.

Ailesiyle birlikte kar topu oynamak için Çamlıca Tepesi'ne gelen Yaman Tüylüoğlu, "Kahvaltı yaptık. Beklediğim kadar kar yok ama güzel." diye konuştu.

Kardeşi Yağız Tüylüoğlu, abisiyle kar topu savaşı yaptıklarını söyledi.

Çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkaran Erdal Açıkalın ise kar yağışı başlayınca Çamlıca'ya geldiklerini dile getirerek, "Çocuklar evde televizyon seyredeceğine, burayı görsünler istedim. Beklediğimiz kadar kar yok, çocuklar mutlu olsun diye çıktık." ifadelerini kullandı.

İsveç'ten İstanbul'a ziyarete gelen bir vatandaş ise "İsveç'te kardan kaçtık, kar bizi İstanbul'da buldu." dedi.