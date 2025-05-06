Çamlıgöze ve Koyulhisar HES'leri özelleştirildi

Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait Çamlıgöze ve Koyulhisar Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi kapsamında işletme hakkı Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildi.

2.16 MİLYAR LİRALIK BEDEL

Resmî Gazete’nin 6 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, söz konusu santraller ve taşınmazlar, 2.160.000.000 (ikimilyaryüzaltmışmilyon) Türk Lirası bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin en yüksek teklifi vermesi üzerine, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle ihale edilerek devredildi.

BEDELİ ÖDEMEZSE İKİNCİ ŞİRKETE VERİLECEK

Ancak aynı kararda, bu şirket tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletme hakkı verilmesinin iptal edilerek ikinci en yüksek teklifi veren şirkete devredilmesine olanak tanındı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“İşletme hakkının verilmesine, Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşme imzalanmasına ilişkin esas ve yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde müteakip en iyi teklifi veren isteklilere ihale ilanı ve şartnamesi çerçevesinde işlem ihdas edilmek üzere işletme hakkının verilmesine ilişkin işlemler ile idare tarafından yeniden ihale yapılmasının mümkün olacağı karara bağlandı.”

Ayrıca, 18/12/2024 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesinde İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ile Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3’üncü ve geçici 29’uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8’inci maddesi uyarınca karar verildi.