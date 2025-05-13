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Çamlıyayla'da dolu; yollar kapandı

Ajans Haberleri
  • 13.05.2025 21:07
  • Giriş: 13.05.2025 21:07
  • Güncelleme: 13.05.2025 21:07
Kaynak: DHA
Çamlıyayla'da dolu; yollar kapandı

Okan ÇALIŞKAN/ ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle birçok noktada yollar trafiğe kapandı.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı dolayısıyla Çamlıyayla- Tarsus karayolu, trafiğe kapandı. Jandarma ve belediye ekipleri, araçların doluyla kaplı yolda ilerlemesine izin vermedi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle doluyla kaplanan yolları açmak için çalışma başlattı. (DHA)

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