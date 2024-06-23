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Çamlıyayla yolunda kaza: 1 yaralı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde evden eve taşıma yapan işletmeye ait asansörlü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.06.2024 16:24
  • Giriş: 23.06.2024 16:24
  • Güncelleme: 23.06.2024 16:24
Kaynak: İHA
Çamlıyayla yolunda kaza: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, F.Y.’nin sürücülüğünü yaptığı 55 AIV 668 plakalı üzerinde yük taşıma asansörü bulunan kamyonet, Sarıkoyak Mahallesi girişinde Tarsus istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. 

3 kişinin olduğu aracın kaza yaptığı bölgeye sağlık, itfaiye arama-kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Bir kişinin yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü bilgisi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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