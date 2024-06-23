Çamlıyayla yolunda kaza: 1 yaralı
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde evden eve taşıma yapan işletmeye ait asansörlü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, F.Y.’nin sürücülüğünü yaptığı 55 AIV 668 plakalı üzerinde yük taşıma asansörü bulunan kamyonet, Sarıkoyak Mahallesi girişinde Tarsus istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
3 kişinin olduğu aracın kaza yaptığı bölgeye sağlık, itfaiye arama-kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Bir kişinin yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü bilgisi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.