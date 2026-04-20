Cammu Keşmir'de yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ramnagar’dan Udhampur’a giden otobüsün engebeli yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan düştüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinin Ramnagar kasabasından yola çıkan otobüs Udhampur bölgesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.
Otobüsün engebeli yolda seyrederken kontrolden çıktığı ve yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlandığı belirtildi.