Camp David Antlaşması askıya alınabilir

İki Mısırlı yetkili, İsrail’in Gazze Şeridi'nin Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile olan Camp David Antlaşması’nı askıya alacağını iddia etti.

İsrail’in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yönelik saldırı planlarına yönelik tepkiler sürerken iki Mısırlı yetkili, Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile yaptığı barış anlaşması olan Camp David Antlaşması’nı askıya alacağını iddia etti. Mısırlı yetkililer, Refah’a yönelik saldırıların Gazze Şeridi’ne yardımların yapıldığı ana yolun kapanmasına neden olacağını kaydetti.

Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 2,3 milyonluk nüfusun yarısından fazlası Refah'a sığınırken, birçok ülke ve uluslararası kuruluş da Refah’a düzenlenecek herhangi bir operasyonun felaket olacağını ifade etti.

CAMP DAVID ANTLAŞMASI

Mısır ve İsrail arasında 1970’lerin sonunda ABD arabuluculuğunda imzalanan barış anlaşması ile ilk kez bir Arap ülkesi İsrail'i resmen tanımış ve ele geçirdiği topraklar üzerindeki varlığını meşru olarak kabul etmişti. Anlaşma, ayrıca İsrail ve Mısır’ın sınır hattında kuvvetlerini konuşlandırmasını düzenleyen çeşitli hükümler içeriyor.