Can almanın bedeli 48 bin TL

Yargıdaki çürüme ve rüşvet iddiaları tartışılmaya devam ederken skandal yargı kararlarına da her geçen gün bir yenisi ekleniyor. AKP’li Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından açılan davadan neredeyse ceza almadan yırttı. Işık hızında sonuçlandırılan yargı süreci skandallarla dolu.

7 Aralık 2022 tarihinde saat 13.30’da trafik ekiplerine Aksaray’da bir ölümlü trafik kazası meydana geldiği bildirildi. Olay yerine giden ekipler, Adıyaman’daki Akıncılar Beldesi’nin AKP’li Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya’nın kazaya neden olduğunu gördü.

Çetinkaya, Şammas Çağlayan’ın kullandığı araca arkadan çarptı. Otomobili, yaklaşık 150 metre sürüklenip devrildi. Kazada sürücü Şammas Çağlayan yaşamını yitirirken, araçta bulunan akrabaları Şaban Çağlayan ve Kasım Çağlayan yaralandı.

Bir gün sonra, 8 Aralık 2022’de de AKP’li Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sadece bir ay sonra Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla da tahliye edildi.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise Çetinkaya “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan yargılandı.

’40 BİN TL TEKLİF ETTİ’

Kazadan yaralı olarak kurtulan Kasım Çağlayan ifadesinde, “Amcasının oğlu Şammas Çağlayan’ın kullandığı araçla seyahat halindeyken kendilerine arkadan bir aracın çarptığını ve kaza yaptıklarını, İsmet Çetinkaya’nın yakınlarının kendilerine davadan vazgeçmeleri için 40 bin TL teklif ettiğini” anlattı.

Bilirkişi raporu da Kasım Çağlayan’ı doğruladı ve kusurlunun İsmet Çetinkaya olduğu, Şammas Çetinkaya’nın bir kusurunun olmadığını vurguladı.

Yaralı Şaban Çağlayan da “İstanbul’da kâğıt toplayarak geçimini sağladığını ve beş çocuğu olduğunu, yaralandığı için çalışamadığını” söyledi. AKP’li Çetinkaya ise “Olay nedeniyle üzgünüm, karşı tarafın maddi, manevi zararlarını karşılamak istiyorum” dedi.

Ancak skandallar zinciri bu süreçten sonra yaşanmaya başladı. İddialara göre iktidar kanadından önemli isimlerle yargı içerisinden kimi isimler AKP’li belediye başkanı için devreye girdi. Daha önce şikâyetçi olduklarını ifade eden yaralılar Şaban Çağlayan ve Kasım Çağlayan ile hayatını kaybeden Şammas Çağlayan’ın eşi Ümmügülsüm Çağlayan, “Zararlarımız İsmet Çetinkkaya tarafından giderildi, şikâyetimizi geri çekiyoruz” dedi.

16 Ocak 2024’te karar açıklandı. AKP’li İsmet Çetinkaya’ya “Taksirle bir kişini ölümüne neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

‘CEZA VEREN HAKİM SÜRÜLDÜ’

Hapis cezası veren ağır ceza mahkemesi heyeti başkanının da başına gelmeye kalmadı.

Bu karardan sonra hâkim tenzili rütbe ile başka bir kente sürüldü. BirGün’ün ulaştığı hâkim R.Ö.P. bir açıklama yapmayacağını ifade etti.

MAHKEME 12 TAKSİT YAPTI!

İsmet Çetinkaya ise 3 yıl 4 aylık hapis cezasına karşı da devreye girdi. Karar istinafa taşındı, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 5 Mart 2024 tarihinde 3 yıl 4 aylık hapis cezasını 48 bin 600 TL adli para cezasına çevirdi. Çetinkaya’nın bu cezayı 12 taksitle ödemesine karar verildi.

Kararın 31 Mart 2024’te yerel seçimden önce ve de ışık hızında verilmesi de dikkatleri çekti.