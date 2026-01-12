Can Armando Güner transferi iptal oldu

Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği ve anlaşma sağladığı Can Armando Güner, kulübünün baskısı ve oyuncuyu şikâyet etme ihtimali nedeniyle bugün Almanya’ya dönecek.

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, genç oyuncunun İstanbul’a gelişiyle ilgili olarak kulübün bilgilendirilmediğini savunarak, “Can Armando Güner’in İstanbul’a gitmesi bizi şaşırttı. Çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Schröder, Güner’in potansiyeline dair beklentileri de aşağı çeken bir değerlendirmede bulunarak, “O bir süper yetenek değil, bizim altyapımızda bulunan birçok yetenekten biri” sözleriyle dikkat çekti.

Alman basınından Rheinische Post’ta yer alan haberde ise Can Armando Güner’in, İstanbul’a gitmeden önce hastalık izni alarak Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla antrenmanlara katılmadığı belirtildi. Bu durumun kulüp yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve sürecin yakından takip edildiği aktarıldı.