Can Ataklı, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bir YouTube yayınında söyledikleri nedeniyle hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi

Hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade verdi. Can Ataklı adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

CAN ATAKLI NE DEMİŞTİ?

Can Ataklı youtube yayınında şunları ifade etmişti:

"Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz, defolun gidin burdan... Tamamen provakasyon ve iktidar tarafından düzenleniyor belli. Vatandaşın böyle bir tepki göstermesine falan gerek yok. Öbür tarafta mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz... Kimsin lan? Kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip bunu söyletenlere tabii söylüyorum. Acılı bir adam... Ona diyorlar ki oğlunu PKK öldürdü bunlar da PKK'yı savunuyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Ataklı hakkında bu sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı.