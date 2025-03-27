Can Ataklı hakkında adli kontrol kararı

Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı için adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan dün (26 Mart) re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma nedeniyle Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de Ataklı'nın haftada bir gün en yakın karakola imza şeklinde adli kontrol kararı verdi ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Ataklı, ifadesinde yaptığı açıklamaların tamamen gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu söyledi. Bahçeli’nin 5 Şubat 2025’ten bu yana kamuoyuna görünmediğine dikkat çeken Ataklı'nın, ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi Sayın Bahçeli’nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir. MHP yetkilileri sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunsa da bu açıklamalar görsel bir belgeyle desteklenmemiştir.”

ATAKLI: SAMİMİ BİR SOHBETTİ, İHBAR DEĞİLDİ

Ataklı, entübe edildiği iddiasını ise MHP’ye yakınlığıyla bilinen bir dostunun sohbet sırasında kendisine aktardığını belirterek şöyle devam etti:

“Son yayınlarımdan birinde, sosyal medyada dolaşan ‘entübe’ iddiasını bu dostumun cümlesine dayanarak dile getirdim. Bana bunu bir ihbar gibi değil, üzülerek söyledi: ‘Çok üzülüyorum, Başkan entübe edildi, kalça kemiği kırıldı.’ Ben de bu bilgiye güvenerek ve halk arasında zaten konuşulanları teyit eder nitelikte gördüğüm için paylaştım.”

"PAYLAŞIMLARIMDA HAKARET YOK, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİM VAR"

Ataklı, paylaşımlarında hakaret veya küçük düşürücü ifadeler yer almadığını, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini her yayında ilettiğini vurgulayarak ifadesini şu sözlerle sonlandırdı:

“Sayın Bahçeli 40 yılı aşkın süredir devletin önemli görevlerinde bulunmuş bir liderdir. Sağlık durumu, kamuoyunun bilgi alma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Yayınlarımda suç unsuru yoktur, sadece gazetecilik yaptım.”