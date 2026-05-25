Can Atalay: Apaçık gerçeğimiz Anayasasız bir ülke olduğumuzdur

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, CHP'ye yönelik müdahalelere dikkati çekerek "Apaçık gerçeğimiz Anayasasız bir ülke olduğumuzdur" dedi.

Atalay, X hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada yargı kararlarının siyaseti "yargı ve idare" eliyle denetlemek ve yönetmek için aldığını kaydeden Atalay, "Bu nedenle karar/lar, CHP üzerine olsa da kapsamı CHP’yi aşmakta, tüm siyasal ve toplumsal yaşamımız üzerinedir. 'Yargı' eliyle siyasete müdahale edilirse, yurttaşın zaten sınırlı olan seçimler yoluyla iktidarı belirlemesi nasıl gerçekleşecektir?" ifadelerini kullandı.

Bu günlerin dayanışmayla hep birlikte aşılacağını söyleyen Atalay, "Cumhuriyetimizi demokratikleştirerek eşit ve özgür bir Türkiye yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi.

Atalay'ın paylaşımı şöyle:

"Apaçık gerçeğimiz Anayasasız bir ülke olduğumuzdur. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayanlar toplumu yargı kararlarına uymaya çağırıyorlar. Karar/lar, siyaseti yargı ve idare eliyle denetlemek ve yönetmek içindir. İktidarı kendisine mülk görenler, iktidarlarının sürekliliği için yargı dahil her alanda keyfiliği hâkim kılmak çabasında… Sürecin esası “iktidarımı tartıştırmam”dır. İdari, yargısal … bütün olanaklar Anayasa, yasa, kural tanımaz biçimde kullanılarak iki ayaklı strateji uygulanmaktadır. “İktidarımı tartışmayana alan açarım, iktidara talip olanın boyun eğene kadar üzerine giderim” yolunu izlemektedir.

Bu nedenle karar/lar, CHP üzerine olsa da kapsamı CHP’yi aşmakta, tüm siyasal ve toplumsal yaşamımız üzerinedir. “Yargı” eliyle siyasete müdahale edilirse, yurttaşın zaten sınırlı olan seçimler yoluyla iktidarı belirlemesi nasıl gerçekleşecektir?

"BU GÜNLERİ DAYANIŞMAYLA HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Yurttaş yeni iktidar arayışları dahil demokratik hak ve özgürlüklerini nasıl kullanacak, nasıl örgütlenecek ve ülke yaşamında nasıl etkili olacaktır? Toplumsal muhalefetin karara karşı gösterdiği dayanışma umut vericidir. Bu tehlikeli gidişata dur diyecek olan yurttaşın, bütün toplumsal ve siyasal örgüt ve hareketlerin göstereceği dik duruştur. 19 Mart 2025’ten bu güne var olan demokratik yurttaş hareketliliği önemlidir, dayanak noktasıdır.

Toplumsal muhalefetin; bürokratik oyunlarla oyalama, yatıştırma, zaman kazanma ve fiili durumlar üzerinden siyaseti düzenleme girişimlerine; dayanışmacı, dirençli, ısrarlı, sabırlı bir bütünlük içinde karşı duracağına inanıyorum. Bu günleri dayanışmayla hep birlikte aşacağız. Anayasa’yı askıdan indirip, hukuku ve kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimizi demokratikleştirerek eşit ve özgür bir Türkiye yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."