Can Atalay, AYM kararını değerlendirdi: "Kararın geçiştirilebilir bir yanı yok"

Avukat Özgür Urfa, Gezi Davası kapsamında hapis cezası verilerek milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile AYM'nin "yok hükmünde" kararına ilişkin görüştü. Urfa, "Atalay, AYM kararının yorumlanabilir, tartışılabilir, geçiştirilebilir bir karar olmadığını vurguladı. AYM kararının derhal uygulanması gerektiğini söyledi" dedi.

Gezi Davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay, milletvekilliğinin düşürülmesi kararının "yok hükmünde" olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre, avukat Özgür Urfa, milletvekilliği düşürülen müvekkili Can Atalay ile cezaevinde görüştü.

Urfa, AYM’nin gerekçeli kararını Atalay’a verdiklerini söyledi. Urfa, "Atalay kararın çıktığı geceden itibaren süreci takip ediyor. Kararı da kendisiyle paylaştık. Hem TİP ve avukatları hem de diğer muhalefet partileriyle neler yapılabileceğini konuştuk. Kendisiyle konuştuğumuzda özetle, AYM’nin kararının yorumlanabilir, tartışılabilir, geçiştirilebilir bir karar olmadığını vurguladı. AYM kararının derhal uygulanması gerektiğini söyledi" dedi.

"MECLİS'İN ATALAY'IN MİLLETVEKİLİ KAYDINI YAPMASI GEREKİYOR"

AYM'nin kararına dikkat çeken Urfa, "Yok hükmünde denilmesi, böyle bir işlemi olmamış kabul etmektir. Dolayısıyla Meclisin Atalay’ın yeniden milletvekili kaydını yapması gerekiyor. Prosedür olarak AYM kararının Genel Kurul'da okunması dahi gerekmiyor. Fakat bu yapılacaksa da Meclisin olağanüstü toplanması lazım. Süreç artık Mecliste ve Meclis Başkanı'nda. Meclis Başkanı'nın yetkisini kullanmaması durumunda avukatları ve TİP olarak da gerekli girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

"SİYASİ MÜDAHALELERLE BU NOKTAYA GELDİ"

Atalay’ın tahliye edilmeme sürecinin başından beri yargısal değil siyasal işlediğini anımsatan Urfa, "Siyasi müdahalelerle, yönlendirmelerle bu noktaya geldi. O nedenle yargı alanında bir inisiyatif kullanılacağını düşünmüyoruz. Bu yüzden Meclisin çözmesi, mahkemelerin önünü açması gerekiyor" ifadelerini kullandı.