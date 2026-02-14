Can Atalay belgeseli Ayvalık'ta izleyiciyle buluştu

Ayvalık Demokrasi Platformu‘nun düzenlediği Can Atalay belgeseli Ayvalık’ta izleyiciyle buluştu. gösterime çok sayıda yurttaş, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve genç katıldı. Belgeselde, seçilmiş milletvekili ve avukat Can Atalay’ın mesleki yaşamı, üstlendiği toplumsal davalar ve hukuk devleti vurgusu öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

HUKUK VE ADALET

Gösterim boyunca Atalay’ın kamuoyunda yakından takip edilen davalardaki rolü ve Türkiye’deki demokrasi tartışmalarına dair kesitler sunuldu. Katılımcılar, belgesel aracılığıyla hem hukuki süreci hem de toplumsal adalet mücadelesini takip etme imkanı buldu.

Etkinliğin ardından yapılan değerlendirmelerde, halkın iradesiyle seçilmiş bir milletvekilinin cezaevinde bulunmasının hukuk devleti ilkeleriyle çelişkisine değinildi. Katılımcılar, hukukun üstünlüğü ve halk iradesine saygı çağrısında bulundu.

Buluşma; adalet, demokrasi ve toplumsal dayanışma mesajlarıyla sona erdi.