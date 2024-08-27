Can Atalay: Bu süreç hukukun açık emri yerine getirildiği zaman ancak durabilir

Gezi Davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen, TİP'ten Hatay Milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen ve AYM'nin hak ihlali kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Can Atalay, süreç ile ilgili yeni bir mesaj paylaştı.

Kendisine yapılan haksızlığa ve anayasa kararlarına uyulmamasına karşı mücadele veren herkese teşekkür eden Can Atalay, mevcut krizin giderek büyüdüğünü, "Bitirilmek için aylardır uğraşılan “Olay” her aşamada hukuku, adaleti, kurumları ve en sonunda Meclis’i nasıl içine alarak, tüketerek, kirleterek ve genişleyerek devam ediyor" sözleriyle açıkladı.

HUKUKUN AÇIK EMRİ

"Bu süreç hukukun açık emri yerine getirildiği zaman ancak durabilir" diyen Can Atalay, mesajına şöyle devam etti:

"Can Atalay’ı hapiste tutmayı başarabilmek konunun en önemsiz detayı. Ancak ne var ki Anayasa’ya uymak, hukuka bağlılık basit bir işleme, Can Atalay’ın milletvekili listesine yeniden yazılmasına gelip düğümlendiği için etrafından dolaşılamıyor, bastırıldıkça daha zorlayıcı biçimde ortaya çıkıyor."

TBMM BAŞKANI'NA SORUMLULUĞUNU HATIRLATTI

Kriz çözülmediği sürece konunun sürekli gündeme geleceğini de ifade eden Atalay, yeni bir Meclis oturumunun önemli bir fırsat olabileceğini yazı ve TBMM Başkanı'nın sorumluluğunu şu sözlerle hatırlattı:

"Anayasa Mahkemesi Kararı basit bir işlem gerektiriyor. Sorumluluk ve çözüm Meclis Başkanı’ndadır. Milletvekilleri listesine adım yazılacak, eğer gerekli görülüyorsa karar Meclis kürsüsünden okunacak. Bütün işlem bu basitliktedir."