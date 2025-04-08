Can Atalay, cezaevinde tutulan gençler için mesaj yolladı: Acilen tahliye edilmeliler

Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve yaklaşık 3 yıldır cezaevinde tutulan, TİP'ten Hatay milletvekili seçilmesine ve AYM'nin hak ihlali kararlarına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay, tutuklu öğrencilerin derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atalay, İBB'ye yönelik 19 Mart'ta yapılan ve Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda ismin gözaltına alınmasıyla başlayan protesto sürecinde tutuklanan ve hâlâ cezaevinde tutulan yüzlerce genç için tahliye çağrısı yaptı.

Gençlerin geleceklerinin ağır bir tehdit altında olduğunu vurgulayan Atalay, "Eğitimlerine devam etmeleri, sınavlarına hazırlanmaları özgür olmaları dışında hiçbir yolla telafi edilemez. Hapishane koşullarında sağlanan göstermelik olanaklar gerekli koşulların yanına bile yaklaşamaz" dedi.