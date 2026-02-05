Can Atalay'dan 6 şubat mesajı: "Yasımız derin, öfkemiz diri"

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, yaklaşık 4 yıldır tutulduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üçüncü yılında acımız ne kadar derinse, hakikat arayışımız da o kadar keskindir" diyen Atalay, depreme ilişkin hazırladığı raporu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sevgili Hataylılar,

Sevgili Yurttaşlar,

Depremin üzerinden üç yıl geçti. Üçüncü yılında yurttaşlarımızın boğuştuğu sorunların geçiştirilmesine ve yanıltmalara karşın kapsamlı bir rapor yayımlayarak duruma ayna tutmaya çalıştım.

Hatay’da bugün hüzün, inat, kırgınlık, direnç var. Yasımız derin. Öfkemiz diri. Kaybettiklerimizi sevgiyle anıyoruz. İsimlerini unutmayacağız. Anıları her zaman bizlerle birlikte.

Hatay için zaman, soğuk deprem sabahı durarak saatlerde asılı kaldı. Yalnızca sevdiklerimizi, evlerimizi, çocukluğumuzun geçtiği o dar sokakları kaybetmedik; 'kimse yok mu?' nidasının boşlukta asılı kaldığı her saniye, güvenimizi ve geleceğimizi de o enkazların arasına gömdük.

Kalplerimizdeki yasımız taze. Yasımız ve acılarımız kadar gerçek bir duygumuz daha var: Öfkemiz. Önlenebilir olanın önlenmemiş olmasına, dikkate alınmayan uyarılara, yetiştirilmeyen yardımlara karşı biriken bir öfke. Öfkemiz, yasımızın kardeşidir.

Bizler, o enkazların başında tırnaklarıyla beton kazıyan babaların, evladının sesini duyup da gücü yetmeyen anaların tanıklarıyız. Yaşadıklarımız ve tanıklığımız bize, yasımızla birlikte hesap sormayı da bir onur borcu olarak bıraktı.

Hatay; bir direnişin, bir hafızanın ve adaleti beklemenin de adıdır. Yasımız, sitem dolu bir suskunluk değil; giden her canın hesabını sorma kararlılığıdır. Sorumluların yüzlerine her baktığımızda, o geceki çaresizliği hatırlayacağız. Çekilen her acının, geciken her yardımın ve kaybedilen her hayalin hesabını sormak, toprağın altında yatan sevdiklerimize olan borcumuzdur.

Hatay, küllerinden doğmaya çalışan bir şehirden fazlasıdır; Hatay, adaletin peşinde koşan binlerin tek vücut olmuş halidir. Acımızı inkâr etmeden, öfkemizi bastırmadan, umudu da bırakmadan…

Üçüncü yılında acımız ne kadar derinse, hakikat arayışımız da o kadar keskindir.

Biz Buradayız. Hatay’ımızı birlikte yeniden ayağa kaldıracağız.

Ş. Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili

Marmara (Silivri) Cezaevi, 9-A47"

pic.twitter.com/BCkxguM0HR — can atalay (@CanAtalay1) February 5, 2026

RAPOR MECLİS'E TAŞINDI

CHP İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Atalay'ın Hatay Deprem Raporunu gündeme taşımıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na TBMM Genel Kurulu'nda Hatay Deprem Raporunu gündeme taşıdığı ve gösterdiği dayanışma için teşekkür ederim.@asyanikomerogluhttps://t.co/0R57iU6ufW — can atalay (@CanAtalay1) February 5, 2026

Atalay'ın raporu, Türkiye İşçi Partisi'nin web sitesinden yayınlanmıştı.