Can Atalay'dan Cumartesi Anneleri mesajı: "Kaybedenler kaybedecek"

Gezi Davasında müebbet hapis cezasına mahkum edilen avukat Can Atalay, Cumartesi Anneleri'nin 1000. haftadaki buluşmasına destek verdi. Atalay, "Kaybedenler kaybedecek, bundan emin olalım. Hep birlikte mücadele edecek hep birlikte kazanacağız" dedi.

Gezi Davasında müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve TİP'ten Hatay milletvekili seçilmesine rağmen vekilliği düşürülen avukat Can Atalay, bu hafta 1000. kez Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelecek olan Cumartesi Annelerine destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Can Atalay, ismi faili meçhul cinayetlerle anılan eski başbakan Tansu Çiller'in, Susurluk skandalının ardından partisi DYP'nin 1996'daki grup toplantısında kullandığı "Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşun atan da kurşun yiyen de bizim için her zaman saygıyla anılır, şereflidir" sözlerine de gönderme yaptı.

Cumartesi Anneleri'nin direnişinin ve adalet arayışının 'bir avuç insanın mücadelesiyle' başladığını vurgulayan Atalay, "Ve onların, yaz-kış, baskı-zülüm demeden direnenlerin, kabullenmeyenlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor bir dünya…" ifadelerini kullandı.

Atalay'ın paylaşımı şöyle:

Merhaba değerli dostlar,



Merhaba yılmak bilmeyen anneler, çocuklar, aileler.



Merhaba dayanışmanın fedakâr insanları,



90’ların ortasında; gözaltında kayıp haberleri ardı ardına gelirken, kontrgerillanın kanlı tarihi dönemin Başbakanınca “kurşun atan da yiyen de” diyerek… pic.twitter.com/DcuN8a2Rde — can atalay (@CanAtalay1) May 25, 2024

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, bugün 1000. kez bir araya gelecek.