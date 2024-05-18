Can Atalay'dan deprem kayıpları açıklaması: Araştırma komisyonu kurulsun

Gezi Davasında müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve Silivri Cezaevi'nde tutulan Can Atalay, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kaybolan kişilerle ilgili Meclis'e çağrıda bulundu. Atalay, araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Gezi Davasında müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve Hatay'da TİP Milletvekili seçildikten sonra vekilliği düşürülen Can Atalay, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için çağrı yaptı.

Cezaevinde tutulan Atalay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya'daki depremler sonrası bir daha kendisine ulaşılamayan Uğur Gezer'i örnek göstererek çağrıda bulundu:

"Uğur Gezer, 34 yaşında. 6 Şubat depremleri sırasında Malatya’da Halep Caddesi’ndeki evindeydi. Enkaz kaldırıldı ancak Uğur Gezer’den hiçbir iz bulunmadı. Uğur Gezer ve diğer üç evladını tek başına büyüten anne Hava Özgür, bir çadırda kızı ile birlikte yaşarken kayıp ilanları hazırladı. Oğlunun fotoğrafı ve irtibat numaraları bulunan kayıp ilanlarını kentin her yerine asarak oğlundan haber almak için mücadele eden Hava Özgür 'En azından ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini versin. Bir mezarı olsun ne olur. Belki onunki bir nefesti verdi gitti ama ben her gün ölüyorum... Belki de deprem nedeniyle hafızasını yitirdi. Lütfen yardım edin.' Hava Özgür’ün sesini duyun. Deprem Kayıpları için TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulsun."