Can Atalay'dan mektup: Er ya da geç Hatay'a karşı görevimi yerine getireceğim

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, yaklaşık 3 yıldır tutulduğu Silivri Cezaevi'nden el yazısıyla mektup gönderdi.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Atalay'ın mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mullaoğlu paylaşımına, "Hatay'ın bütün sorunlarını konuştuk.Bir an önce Hatay'a gelmek için Can atıyor. Bütün Hataylılara yürekten sevgi ve selamlarını iletti. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılarak, bizimle birlikte Hatay'a ve Ülkemize en güzel bir şekilde hizmet etmeye devam eder" notunu düştü.

Atalay ise mektubunda "Er ya da geç Hatay'a, Hataylılara karşı görevimi yerine getireceğim" dedi.

Atalay'ın mektubu şöyle:

"Pek kıymetli Hataylı hemşehrilerim, Avukat Servet Mullaoğlu meslektaşım geldi. Deprem sonrasındaki sıkıntıların nasıl sürdüğünü ve Suriye'de yaşanan mezhepçi katliamlara karşı hassasiyetinizi bir de kendisinden işittim. Er ya da geç Hatay'a, Hataylılara karşı görevimi yerine getireceğim."