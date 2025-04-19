Can Atalay'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Yaklaşık 3 yıldır AYM kararlarına rağmen cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 saatlik ağır bir ameliyat geçiren ve tedavisi yoğun bakımda devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için bir mektup kaleme aldı.

Gezi Direnişini hatırlatan Atalay, "Gezi Parkı’nı savunduğumuz ilk gün seninle birlikte müdahalemizin videosu yeniden paylaşılıyor. Senin bizlere moral ve güç veren büyük emeğini hatırladım, birlikte olduğumuz için de gurur duydum" dedi.

"DİREN SIRRI ABİ!"

"Milyonlarca yurttaş; kızın, torunun gibi emeğinin mahsulünde, şiddetsiz siyaset günlerinde baş köşede olmanı istiyor" Atalay mesajını, "Diren Sırrı abi!" diyerek noktaladı.

Can Atalay'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

Sevgili Sırrı abi,



Gezi Parkı’nı savunduğumuz ilk gün seninle birlikte müdahalemizin videosu yeniden paylaşılıyor. Senin bizlere moral ve güç veren büyük emeğini hatırladım, birlikte olduğumuz için de gurur duydum.



Benim için -her şeyin ötesinde- o nefis Beynelminel’in… pic.twitter.com/tmXn4TBrMH — can atalay (@CanAtalay1) April 19, 2025

ATALAY'IN BABASINDAN PAYLAŞIM

Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay da "Diren Sırrı Süreyya. Şükran-Mustafa" notuyla Can Atalay ve Sırrı Süreyya Önder'in birlikte yer aldığı Gezi videosunu paylaştı.