Can Atalay dosyasında gerekçeli karar bekleniyor

13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin Can Atalay dosyasını görüşmeye başladı. AYM’nin kısa kararının ulaştığı 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin gerekçeli kararını bekleyecek. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Can Atalay'ın avukatları ise 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyetine "Yargı darbesinin parçası olmayın" çağrısında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararını vermesinin ardından gözler 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

AYM’nin kısa kararının ulaştığı 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin gerekçeli kararını bekleyecek

AYM'nin verdiği kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelmesinin ardından Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek bugün basın açıklaması yaptı.

Öte yandan Can Atalay'ın avukatlarının verdiği bilgiye göre de mahkeme heyeti dosyayı görüşmeye başladı.

TİP PM Üyesi Özgür Urfa, TİP Milletvekili Can Atalay dosyasını inceleyecek 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin adliyeye geldiğini duyurdu.

Şu anda mahkeme kaleminden aldığımız son bilgi mahkeme başkanının ve heyetin artık yerlerinde olduğu ve dosyayı aldığı şeklinde.#CanAtalayaÖzgürlük — Özgür Urfa (@OzgurUrfa) December 22, 2023

Avukat Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın önüne gelerek, kararın yerel mahkeme tarafından derhal uygulanması talebini yineledi.

Çağrıda, tahliye kararı verilene kadar Çağlayan Adliyesi'nde bekleneceği ifade edildi.

Can Atalay'ın avukatlarından Deniz Özen, mahkeme önünde yaptığı açıklamada AYM'nin Can Atalay'ın tahliyesine yönelik kararı 13'üncü Ceza Mahkemesi'ne oy birliği ile gönderdiğine dikkat çekerek "Daha önce eleştirdiğimiz ve aleyhinde oy kullanan, muhalefet şerhi yazan Anayasa Mahkemesi üyeleri bile aslında demiş oldular ki 'Burada bir ihlal yok ama Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin ve bağlayıcı ve uygulanmak zorundadır' ifadelerini kullandı.

"ANAYASAL ZORUNLULUK!"

Atalay'ın avukatlarından Deniz Özen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Altı ayı aşkın süredir Anayasa'nın uygulanmasını ve seçilmiş milletvekilinin Meclis'te yerini almasını bekliyoruz. Daha önce verilen bir Anayasa Mahkemesi kararı vardı ve Türkiye tarihinde örneği görülmemiş bir biçimde Yargıtay tarafından 'uyulmamasına' diye hüküm kurulmuştu. Bunun kabul edilemez olduğunu biliyorduk. Bunun hukukla herhangi bir bağı olmadığını biliyorduk. Dün Anayasa Mahkemesi yeni bir karar verdi ve dün saat 15.30 itibariyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karar üç aşamadan oluşuyor. Birincisi; daha önce verilmiş olan 'hak ihlali' kararının uygulanmamış olmasını Anayasa Mahkemesi üyeleri oy birliğiyle bireysel başvuru hakkının ihlali olarak tanımladılar. İkincisi; milletvekili olan Can Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdiler. Üçüncü olarak; ilkelerin ortadan kaldırılması ve gereğinin yerine getirilmesi için mahkeme kararındaki tanımıyla bire bir söylüyorum, 'mahkumiyet infazının durdurulması, Can Atalay'ın cezaevinden tahliye edilmesi, yargılamanın durması için dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza'ya gönderilmesi'ne oy birliğiyle karar verdiler. Bunun anlam şudur. Daha önce eleştirdiğimiz ve aleyhinde oy kullanan, muhalefet şerhi yazan Anayasa Mahkemesi üyeleri bile aslında demiş oldular ki 'Burada bir ihlal yok ama Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin ve bağlayıcı ve uygulanmak zorundadır'. Zaten bir şüphe yoktu. Bir kez daha tescillenmiş oldu. Anayasa'nın 153. maddesi hala yürürlükteyse, Anayasa hala yürürlükteyse, eğer bu ülkede yurttaşların hukuk güvencesi hala varsa Can Atalay bir dakika vakit kaybedilmeden hemen bugün derhal tahliye edilmesi bir anayasal zorunluluk. Daha önce söyledik, tekrarlayalım. Bunun yapılmaması suçtur. Bunu slogan atmak için söylemiyoruz. Bu gerçekten suçtur. Uygulanması zorunlu kesin bir mahkeme kararı var. Seçilmiş bir milletvekilinin bir dakika daha cezaevinde tutulmaması gerekir. Buna engel olan her kamu görevlisi suç işlemektedir. Bu nedenle biz burada basın açıklamamızdan sonra da bugün bu kararı alana kadar burada kalmaya devam edeceğiz"

MAHKEME HEYETİNE ÇAĞRI: "YARGI DARBESİNİN PARÇASI OLMAYIN"

Atalay'ın avukatlarından Özgür Urfa ise "Hukuksuzluğun ve Anayasa'ya uyulmamasının 222'inci günündeyiz" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Can Atalay 222 gündür Silivri Cezaevi'nde esir olarak tutuluyor. Dünkü Anayasa Mahkemesi kararının esası budur. Tutuklu veya hükümlü olmadığı, siyasi bir esir olduğu ikinci kez tescillenmiştir. Artık bir dakika bile fazladan tutulması mümkün değildir, söz konusu değildir. Son süreçte yaşadığımız ilk ihlal kararından sonra tahliye edilmemesinin adı yargı darbesidir. Buradan 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine sesleniyoruz. Bu yargı darbesinin parçası olmamalılar. Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmek zorundalar. Bu kararı beğenmiyor olabilirler. Bu karar hoşlarına gitmeyebilir. Elleri bu karara imza atmaya gitmiyor olabilir. Ama buna uymak zorundalar. Aksi suçtur. Bugün bu kararı uygulamayanlar yarın 'Üzerimizde baskı vardı' diyerek bundan kurtulamazlar. Son kez uyarıyoruz. Bu suçun ortağı olmayın. Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirin. Hatay halkının iradesi her şeyin üstündedir. Hiçbir kuvvet bu ülkede Anayasa'nın üstünde değildir. Halk iradesinin üstünde olamaz. Her fırsatta millet iradesi diye 20 yıldır bağıranlar bugün Hatay halkının iradesini tanımamayı propaganda ediyorlar. Bunun için çeşitli yollar deniyorlar. Hukukun dışına çıkıyorlar. Anayasa'nın dışına çıkıyorlar. Buradan uyarıyoruz. Hem siyasileri hem mahkeme üzerinde baskı kurmaya çalışanları hem birtakım koltuklarda oturup beyanatlar verenleri, tweetler atanları, 'Anayasa ihlal edilebilir' diyenleri, 'Mahkeme kararı tanınmayabilir' diyenleri uyarıyoruz. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. O uymadığınız kanunlar, o uymadığınız Anayasa maddeleri, o uymadığınız, hukuk size de lazım olur. İşte o gün ses etmeye hakkınız olmaz. İmkanınız da olmaz. Biz buradayız. Bu yargı darbesine bugüne kadar direndik. Bugün de direnmeye devam edeceğiz. Mahkeme kararını verene kadar mahkemenin önünde cübbelerimizde bekliyor olacağız. Ve tahliye kararıyla birlikte Silivri'ye gidip Can Atalay'ı alıp hak ettiği yere, onu bekleyenlerin yanına, Hatay halkının yanına yolculayacağız."