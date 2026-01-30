Can Atalay Hatay'da yaşanan hak ihlalleri raporunu paylaştı: "Moloz yığınları arasında kaybedilmek istenen gerçekler"

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, yaklaşık 4 yıldır tutulduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden, 6 Şubat depremlerine ilişkin hazırladığı raporu paylaştı.

Hatay'da yaşanan hak ihlallerine yer verilen raporu sosyal medya hesabından duyuran Atalay, "Muktedirlerin en büyük silahı olan "toplumsal unutkanlık," hak ihlallerinin üzerine çekilmek istenen kalın bir perdedir. İşte bu rapor, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan ve 11 kentimizi doğrudan etkileyen depremin üzerinden üç yıl geçmesinin ardından Hatay özelinde o perdeyi aralamak, yaşananları tarihin tozlu raflarına değil, vicdanın ve hukukun canlı tutanağına kaydetmek için yazıldı. Çünkü; unutturmak, suçun devam etmesini sağlamaktır. Kayıt altına alınan her ihlal, her eksiklik ve her adaletsizlik; bir gün mutlaka kurulacak olan adalet masasında en önemli delilimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

"MOLOZ YIĞINLARI ARASINDA KAYBEDİLMEK İSTENEN GERÇEKLER"

Türkiye İşçi Partisi'nin web sitesinden yayınlanan raporun içeriğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Hatay’ın Seçilmiş Milletvekili Ş. Can Atalay tarafından cezaevi koşullarında kaleme alınan "Hatay Deprem Raporu 2026: Bir Afet, Bir Yönetim Krizi", 6 Şubat felaketinin üçüncü yılında kentin içinde bulunduğu derin sosyal, ekonomik ve hukuki yıkımı kapsamlı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Barınma hakkından sağlık krizine, ekolojik talandan yargı süreçlerindeki cezasızlık riskine kadar geniş bir yelpazede yaşanan hak ihlallerini kayıt altına alan bu çalışma; meslek örgütleri, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin verilerini bir araya getiren bir "raporların raporu" niteliğindedir."